NBA》魏少181次「大三元」有多狂？ 爵士13年來全隊才1次

魏斯布魯克昨天對溜馬再繳「大三元」，拿下生涯第181次三雙，追平上古神獸羅伯森。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）昨對溜馬達成「大三元」，也是他生涯13年來第181次三雙，追平上古神獸紀錄，同居史上之最，不過美媒今揭爵士隊尷尬紀錄，從魏少2008年進入聯盟來，爵士隊在這13年中全隊就僅出現過1次大三元。

魏斯布魯克昨在對上溜馬之戰的第3節最後1分39秒，助攻搭檔畢爾（Bradley Beal）讓他投進三分球，他也完成單場第10次助攻，確定締造大三元，創造紀錄。然而根據美媒《FanNation》統計，從魏少2008年進入聯盟這13年來，爵士隊在例行賽竟沒有一人能繳出「大三元」數據。

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爵士上一次有球員在例行賽繳出大三元，已經要追溯到2008年2月14日對上西雅圖超音速（雷霆前身）時，當時前鋒布惹（Carlos Boozer）拿下22分11籃板和10助攻，不過接下來13年來爵士沒有任何一位球員能在例行賽繳出大三元，連在季後賽也僅出現過1次，是由後衛魯比歐（Ricky Rubio）2018年4月22日對戰雷霆首輪第3戰達成過，當時他繳出26分11籃板和10助攻。

爵士13年來僅魯比歐一人曾在2018年季後賽締造過「大三元」。（資料照，美聯社）

而近期爵士有球員最接近「大三元」表現的比賽，則是今年2月8日作客溜馬的比賽，當時爵士一哥米契爾（Donovan Mitchell）轟下27分11助攻8籃板，可惜最後差了2籃板，沒能解救爵士隊13年的「大三元荒」。

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