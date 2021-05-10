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MLB》39歲老將韋恩萊特投8.1局無失分 紅雀完封洛磯

2021/05/10 13:48

紅雀39歲老將韋恩萊特（右）和鐵捕莫里納（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀39歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）今天在主場先發面對洛磯，他交出8.1局無失分好投，投出本季代表作。紅雀隊最後以2：0完封洛磯，收下近期3連勝。

韋恩萊特前8局僅被敲2安，從第6局到9局上一度連續解決10名打者，不過洛磯打者麥馬翰（Ryan McMahon）在9上1出局後敲安，隨後韋恩萊特對布雷克蒙（Charlie Blackmon）投出保送，韋恩萊特這時被換下場，由海爾斯利（Ryan Helsley）後援。雖然海爾斯利一上來投保送，讓洛磯攻占滿壘，他讓洛磯打者佛恩特斯（Josh Fuentes）打出雙殺打，幫助紅雀隊守下勝利。

總計韋恩萊特用113球投8.1局，只被敲3安，賞5次三振、丟3次保送，摘得本季第2勝，賽後防禦率降至3.80；洛磯先發馬奎茲（German Marquez）投6局失2分1分自責，吞本季第4敗。

紅雀39歲老將韋恩萊特（右）。（美聯社）

紅襪打線全場有8支安打，主砲艾倫納多（Nolan Arenado）有一發陽春彈，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）2安1打點；洛磯整場比賽只有3支安打。

紅襪官網報導，韋恩萊特賽後談到9局上的危機，「我知道球隊有人在熱身，我清楚如果自己沒有辦法抓到（布雷克蒙），我可能就會要退場了。」韋恩萊特說，他清楚交給後援投手，比自己自私投完還要好。

此外，韋恩萊特將在8月30日滿40歲，今天是他和莫里納生涯第280場擔任投捕搭檔。莫里納笑說，「40歲怎麼了嗎？」

紅雀主砲艾倫納多。（美聯社）

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