NBA》詹皇不在換他扛！A.戴維斯轟42分 湖人力退太陽

湖人大前鋒A.戴維斯轟下全場最高42分。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今在主場迎戰太陽，在詹姆斯缺陣情況下，A.戴維斯領銜出擊，轟下全場最高42分、12籃板，也寫下本季新高，全能表現率隊以123：110獲勝，終止近期2連敗。

湖人前役敗給拓荒者，排名滑落到西部第7，有可能落入打附加賽的情況，今面對太陽有輸不得的壓力。湖人今開局打得相當流暢，團隊有裡有外的表現，在首節拉出一波22：6攻勢，把太陽打得暈頭轉向，一度取得23分領先。

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太陽控衛保羅（右）。（美聯社）

不過，太陽隨即穩住陣腳，逐步縮小差距，決勝節保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton）輪流發威，讓雙方差距僅剩個位數，只是難以擋下今天狀態絕佳的戴維斯（Anthony Davis），他在關鍵時刻奮力拚搶籃板，也把握每次罰球，不給對手翻盤機會，助隊搶下重要一勝。

湖人今有5人得分上雙，戴維斯繳出42分、12籃坂、5助攻的全能表現，卡魯索（Alex Caruso）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）挹注次高17分；太陽替補上陣的佩恩（Cameron Payne）繳出全隊最高24分，布克（Devin Booker ）進帳21分，保羅（Chris Paul）拿下13分、10助攻、4抄截，但罕見發生5次失誤。

湖人大前鋒A.戴維斯（中）轟下全場最高42分。（美聯社）

湖人大前鋒A.戴維斯。（美聯社）

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