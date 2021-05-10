晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹皇不在換他扛！A.戴維斯轟42分 湖人力退太陽

2021/05/10 13:01

湖人大前鋒A.戴維斯轟下全場最高42分。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今在主場迎戰太陽，在詹姆斯缺陣情況下，A.戴維斯領銜出擊，轟下全場最高42分、12籃板，也寫下本季新高，全能表現率隊以123：110獲勝，終止近期2連敗。

湖人前役敗給拓荒者，排名滑落到西部第7，有可能落入打附加賽的情況，今面對太陽有輸不得的壓力。湖人今開局打得相當流暢，團隊有裡有外的表現，在首節拉出一波22：6攻勢，把太陽打得暈頭轉向，一度取得23分領先。

太陽控衛保羅（右）。（美聯社）

不過，太陽隨即穩住陣腳，逐步縮小差距，決勝節保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton）輪流發威，讓雙方差距僅剩個位數，只是難以擋下今天狀態絕佳的戴維斯（Anthony Davis），他在關鍵時刻奮力拚搶籃板，也把握每次罰球，不給對手翻盤機會，助隊搶下重要一勝。

湖人今有5人得分上雙，戴維斯繳出42分、12籃坂、5助攻的全能表現，卡魯索（Alex Caruso）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）挹注次高17分；太陽替補上陣的佩恩（Cameron Payne）繳出全隊最高24分，布克（Devin Booker ）進帳21分，保羅（Chris Paul）拿下13分、10助攻、4抄截，但罕見發生5次失誤。

湖人大前鋒A.戴維斯（中）轟下全場最高42分。（美聯社）

湖人大前鋒A.戴維斯。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。