NBA》野獸正在覺醒！ 一眉哥飆紀錄成「俠客」後隊史首人

A.戴維斯寫紀錄獨自帶隊奪勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場迎戰太陽，在包括詹姆斯（LeBron James）在內等多名主力缺陣情況下，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）獨自帶隊砍下本季新高42分，表現出色，A.戴維斯受訪時自曝已經找回狀態，隊友也盛讚「野獸正在覺醒」！

詹姆斯、施洛德（Dennis Schroder）持續缺席，前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）今也因傷無法上場，不過A.戴維斯今砍下42分12籃板5助攻，另有3抄截、3火鍋，正負值+26更是全場最佳，據美媒數據網站《Statmuse》統計，他也成為歐尼爾後，湖人首位單場能砍下至少40分10籃板5助攻和3抄截3火鍋的球員。

請繼續往下閱讀...

Anthony Davis tonight:



42 PTS

12 REB

5 AST

3 STL

3 BLK

15-17 FT



He is the first Laker with a 40/10/5/3/3 game since Shaq in 2001. pic.twitter.com/aMXeJSctzl — StatMuse （@statmuse） May 10, 2021

「我把我的腿找回來了，也終於找到了比賽的節奏，」今攻守兩端都相當出色的A.戴維斯在受訪時說道，「我們正在朝正確的方向前進，在全力衝刺送給克勞德（Jae Crowder）一記火鍋後，我覺得自己的開關徹底被打開了。」

當被記者問到他恢復多少時，一眉哥先表示自己大概就只恢復20%的水準，不過隨後馬上搞笑補充「看玩笑的啦」，心情看似輕鬆了不少。

而A.戴維斯今天超狂表現也獲得隊友盛讚，其中卡盧索（ Alex Caruso）就說：「最近聽到很多閒言閒語說A.戴維斯打起來太軟，我只能說，野獸正在覺醒，我們是一支勁旅，只要陣容完整，我覺得我們就是全世界最好的球隊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法