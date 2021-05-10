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NBA》野獸正在覺醒！ 一眉哥飆紀錄成「俠客」後隊史首人

2021/05/10 15:25

A.戴維斯寫紀錄獨自帶隊奪勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場迎戰太陽，在包括詹姆斯（LeBron James）在內等多名主力缺陣情況下，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）獨自帶隊砍下本季新高42分，表現出色，A.戴維斯受訪時自曝已經找回狀態，隊友也盛讚「野獸正在覺醒」！

詹姆斯、施洛德（Dennis Schroder）持續缺席，前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）今也因傷無法上場，不過A.戴維斯今砍下42分12籃板5助攻，另有3抄截、3火鍋，正負值+26更是全場最佳，據美媒數據網站《Statmuse》統計，他也成為歐尼爾後，湖人首位單場能砍下至少40分10籃板5助攻和3抄截3火鍋的球員。

「我把我的腿找回來了，也終於找到了比賽的節奏，」今攻守兩端都相當出色的A.戴維斯在受訪時說道，「我們正在朝正確的方向前進，在全力衝刺送給克勞德（Jae Crowder）一記火鍋後，我覺得自己的開關徹底被打開了。」

當被記者問到他恢復多少時，一眉哥先表示自己大概就只恢復20%的水準，不過隨後馬上搞笑補充「看玩笑的啦」，心情看似輕鬆了不少。

而A.戴維斯今天超狂表現也獲得隊友盛讚，其中卡盧索（ Alex Caruso）就說：「最近聽到很多閒言閒語說A.戴維斯打起來太軟，我只能說，野獸正在覺醒，我們是一支勁旅，只要陣容完整，我覺得我們就是全世界最好的球隊。」

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