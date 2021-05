NBA》野獸正在覺醒！ 一眉哥飆紀錄成「俠客」後隊史首人

A.戴維斯寫紀錄獨自帶隊奪勝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今在主場迎戰太陽,在包括詹姆斯(LeBron James)在內等多名主力缺陣情況下,「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)獨自帶隊砍下本季新高42分,表現出色,A.戴維斯受訪時自曝已經找回狀態,隊友也盛讚「野獸正在覺醒」!

詹姆斯、施洛德(Dennis Schroder)持續缺席,前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)今也因傷無法上場,不過A.戴維斯今砍下42分12籃板5助攻,另有3抄截、3火鍋,正負值+26更是全場最佳,據美媒數據網站《Statmuse》統計,他也成為歐尼爾後,湖人首位單場能砍下至少40分10籃板5助攻和3抄截3火鍋的球員。

Anthony Davis tonight:



42 PTS

12 REB

5 AST

3 STL

3 BLK

15-17 FT



He is the first Laker with a 40/10/5/3/3 game since Shaq in 2001. pic.twitter.com/aMXeJSctzl