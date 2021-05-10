奧運》市民團體場外遊行抗議 東奧田徑測試賽閉門戰

東奧田徑測試賽採取「閉門戰」，場外仍有約百名民眾舉牌抗議。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，儘管疫情依舊嚴峻，日本仍堅持舉辦決心，昨日登場的東奧田徑測試賽採取「閉門戰」，場外仍有約百名民眾舉牌抗議，呼籲停辦東奧，引發各界關注。

距離7月23日開幕日，只剩倒數74天，據日媒《共同社》報導，田徑測試賽在東奧主場館國立競技場舉行，儘管從原定開放觀眾，到受疫情影響改為空場，贏得男子100公尺金牌的美國38歲老將加特林說：「就算沒有觀眾，我還是很高興，這是非常棒經歷。」世界田徑總會（IAAF）主席科伊（Sebastian Coe）近日到札幌、東京等地視察測試賽後，以本月初波蘭世界接力賽為例，「聚集來自31個國家約300人，沒有出現陽性。我能理解人們不安，但希望大家放心。」

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只不過，反對舉辦奧運的日本市民團體，昨仍舉行示威活動，以疫情蔓延導致醫療體制吃緊為由，在新宿區日本奧林匹克博物館前聚集，傍晚至國立競技場附近遊行，高舉著寫有「和奧運相比，更應守護生命」、「停止聖火傳遞」、「取消東奧」等旗幟和標語牌，表達抗爭與不滿。

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