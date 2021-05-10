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NBA》附加賽若在客場對戰湖人 專家點出勇士一劣勢

2021/05/10 17:43

勇士若在附加賽對上湖人，柯瑞的三分火力將成為勝敗關鍵。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍湖人目前以38勝30負暫居西部第7，若無法提升名次，很有機會在附加賽對上勇士，據《NBC體育》灣區記者席勒（Drew Shiller）指出，若是兩隊附加賽在湖人主場進行，情勢對勇士極為不妙，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）在斯台普斯中心球場的三分球命中率只有20.1％。

今年沿用去年所啟用的附加賽制度，根據規定分部第7和第8名要先進行一場附加賽，贏家將確定是第7種子，落敗的球隊要與第9、10名的勝者角逐分部第8。這三場附加賽中，都是例行賽戰績較高的球隊擁有主場優勢。

目前西部7至10名的球隊分別為湖人、勇士、灰熊和馬刺，若是按照現今排名，衛冕軍湖人很有可能會在主場與勇士交手，而據《NBC體育》灣區記者席勒（Drew Shiller）指出，柯瑞過去作客斯台普斯中心球場，近8場在三分外線出手77球，僅投進16球，命中率只有20.1％。

西部季後賽後段班排名競爭激烈，湖人與第5名的獨行俠只有2場勝差，而跟第6名的拓荒者也只有1場勝差，衛冕軍目前還剩下4場賽事，仍有機會避免打附加賽的窘境。

　

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