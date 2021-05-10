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想在忘記你前見一面... 球王納達爾暖心現身替95歲失智嬤圓夢

2021/05/10 19:07

納達爾上週五賽後，特地現身見失智球迷埃絲特班奶奶，讓不少網友相當感動。（圖翻攝自@MutuaMadridOpen_推特）

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（7日）的法網紅土大滿貫暖身的馬德里名人男網賽，奪冠大熱門的地主「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）爆冷敗給德國第5種子茲維瑞夫（Alexander Zverev）。雖然結果令人遺憾，但賽後傳出一件讓人感到相當暖心的小插曲。一位高齡95歲的失智阿嬤希望能在自己完全忘記偶像納達爾前再看一次他本人，得知此事的納德爾特地現身圓夢，感動不少網友。

埃絲特班上週五坐在場邊觀看偶像納達爾的球賽。（圖翻攝自@MutuaMadridOpen_推特）

根據「職業網球聯合會」（ATP Tour）指出，一位95歲的西班牙籍阿嬤埃絲特班（Manuela Navarro Esteban）上週五到馬德里觀看偶像納達爾的球賽。其孫子卡里索薩（Carlos Carrizosa）在出發前還特地在推特上PO出這場球賽的門票，表示阿嬤其實已出現阿茲海默症初期症狀，她希望能在自己忘記自己最愛的網球和偶像前，親眼見納德爾一面，並現場感受球賽；他還特地標注納達爾，開心直呼「阿嬤終於要圓夢了！」

得知此事的納達爾，特地在賽後與埃絲特班見面，給她一個大驚喜，不只是在觀眾席看自己比賽，而是能夠面對面聊天、拍照。僅管納達爾當天狀況不佳吞敗，止步4強，但埃絲特班與偶像見面的喜悅神情，讓不少網友都相當感動。

生於西班牙馬略卡的納達爾，是西班牙職業男子網球史上第7位男子生涯單打全滿貫及第2位男子生涯單打金滿貫得主，網球公開賽時代首位西班牙年終球王，網球史上最佳的男子選手之一。至今贏得20座大滿貫金盃，含創紀錄的法網男單冠軍十三度封王，以及大師賽35個金盃。

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