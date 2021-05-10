MLB》大谷翔平超萌珍藏照曝光 網洗版：太可愛了！

大谷翔平（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美國今日正在歡慶母親節，美媒應景曬出許多球員與母親的合照，也讓大谷翔平兒時照片曝光，網友洗版表示：「太可愛了！」

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）在推特發文，美國當地轉播單位「Bally Sports West」，在今日天使交手道奇的比賽中，秀出許多球員與母親的合影，也讓大谷翔平兒時與媽媽加代子的珍藏合照曝光，引起網友討論。

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依據照片背景，大谷翔平當時應是就讀幼兒園，與媽媽一同參加「入園式」的合照，網友紛紛在底下留言：「大谷長得像媽媽」、「哦！天哪，太可愛的孩子」、「太萌了」、「媽媽好像很高」。值得一提的是，大谷媽媽加代子也是一名運動健將，過去是羽球選手，曾入選國民體育大會代表。

天使今以2：1氣走道奇，大谷翔平全場3打數敲出1安，是一支展現驚人腳程的內野安打，跑速高達每秒30.3英呎，讓《The Athletic》天使隨隊記者艾達亞（Fabian Ardaya）驚呼：「大谷翔平太快了！」

The @BallySportWest broadcast has been showing photos of players and their moms today ... which has led us to this young Shohei Ohtani gem pic.twitter.com/gLXWELexiz — Jack Harris （@Jack_A_Harris） May 9, 2021

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