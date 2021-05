MLB》大谷翔平超萌珍藏照曝光 網洗版：太可愛了！

大谷翔平(右)。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕美國今日正在歡慶母親節,美媒應景曬出許多球員與母親的合照,也讓大谷翔平兒時照片曝光,網友洗版表示:「太可愛了!」

《洛杉磯時報》記者哈里斯(Jack Harris)在推特發文,美國當地轉播單位「Bally Sports West」,在今日天使交手道奇的比賽中,秀出許多球員與母親的合影,也讓大谷翔平兒時與媽媽加代子的珍藏合照曝光,引起網友討論。

依據照片背景,大谷翔平當時應是就讀幼兒園,與媽媽一同參加「入園式」的合照,網友紛紛在底下留言:「大谷長得像媽媽」、「哦!天哪,太可愛的孩子」、「太萌了」、「媽媽好像很高」。值得一提的是,大谷媽媽加代子也是一名運動健將,過去是羽球選手,曾入選國民體育大會代表。

天使今以2:1氣走道奇,大谷翔平全場3打數敲出1安,是一支展現驚人腳程的內野安打,跑速高達每秒30.3英呎,讓《The Athletic》天使隨隊記者艾達亞(Fabian Ardaya)驚呼:「大谷翔平太快了!」

The @BallySportWest broadcast has been showing photos of players and their moms today ... which has led us to this young Shohei Ohtani gem pic.twitter.com/gLXWELexiz