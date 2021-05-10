籃球》台灣有多少職業球員？ 兩大聯盟本土兵源成隱憂

台灣啤酒有可能會加入新職籃。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕巧婦難為無米之炊，P. LEAGUE+職業籃球聯盟（簡稱PLG）元年球季還沒打完，另一個全新職籃聯盟已對外宣告籌組，若成形屆時兩邊打對台，台灣可能同時擁有8至10支職業球隊，甚至是更多，而最根本的本土球員兵源與素質已形成隱憂，也引發各界熱議。

一砲而紅的PLG，目前擁有台北富邦勇士、桃園領航猿、福爾摩沙台新夢想家、新竹街口攻城獅共4支創始球隊，執行長陳建州日前透露，至少有兩家企業已繳交加盟意向書。至於新聯盟籌備小組表態，由前NBA台灣總經理管光中擔任發起人，透露現有至少4家國內知名企業團體表達加盟意向，據悉包括中信金控、漢神集團、台灣啤酒以及台中當地企業等。

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百花齊放看似熱鬧之餘，籃壇人士一針見血點出，本土球員將是最大問題。尤其PLG新增球隊已經嚴重缺人，偏偏新聯盟中除了SBL衛冕軍台啤兵將馬壯，其餘隊伍全都得大肆挖角重頭開始組軍，估計至少得再增加4、50名職業球員，才足夠讓兩大聯盟使用，就算SBL高雄九太科技等隊有意放人支援，恐怕也難以應付如此驚人的「迅速擴張」，屆時若球員水準良莠不齊，還硬著頭皮湊數打職籃，賽事品質勢必大幅下滑，球迷也未必買單，惡性循環恐將導致垮台，絕非籃壇之福。

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