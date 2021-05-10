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NBA》「全力詹」要來了？ 湖人總教練、隊友這樣說

2021/05/10 22:08

「詹皇」詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因右腳踝傷勢，連續4戰掛傷號，今日湖人總教練沃格爾（Frank Vogel）、隊友「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）等人，都談到詹姆斯的近況。

詹姆斯本季遭遇傷來磨，先前在台灣時間3月21日與老鷹一戰遭遇右腳踝高位扭傷，接著連續缺席20場比賽，高掛免戰牌1個多月，直到5月初回到球場，不過僅復出2戰，又因右腳踝痠痛連4戰掛傷號。詹姆斯本季出賽43場，場均25.0分、7.9籃板、7.8助攻。

根據《The Athletic》名記者查拉尼亞（ShamsCharania）先前消息，詹姆斯最快後天對上尼克就有望上陣，隨著時間點逼近，今日紫金大軍擊敗太陽後，A.戴維斯透露詹姆斯的狀況，「依據我今天見到詹姆斯的情況來看，他會沒事的，相信我，他沒問題的。」

湖人總教練沃格爾。（資料照，歐新社）

湖人總教練沃格爾雖然沒有確切指出，詹姆斯預計歸隊的日程，但他期待詹姆斯能在例行賽結束前復出，「希望我們有足夠的時間，讓詹姆斯快速找到比賽節奏，在這種情況下，我傾向對詹姆斯充滿信心。」

湖人射手卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）則說道：「我覺得詹姆斯已經準備好進入季後賽了，單看他的鍛鍊就好，他非常的投入，使自己百分之百健康歸隊，他的訓練過程說明一切，包括灌籃等等，看到這情況，大家感到非常興奮。」

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