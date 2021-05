曼尼翁。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕在先前勇士對上雷霆的比賽中,柯瑞(Stephen Curry)繳出49分、單場繳出11顆三分球成為史上第一位單季繳出四次單場11顆三分球的球員,團隊還創下了另一個難得的隊史紀錄。

Nico Mannion hits the Warriors' 25th 3-pointer of the night to set a new franchise record pic.twitter.com/V9PsCeYMLF