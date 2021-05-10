籃球》移交海神起手式？ 九太釋出5球員、總教練請辭

高雄九太科技大動作釋出球員，及總教練劉嘉發請辭，被各界視為移交新聯盟高雄海神隊的起手式。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕P. LEAGUE+職業籃球聯盟（簡稱PLG）元年球季進入尾聲，圈內盛傳多時的另個全新職籃聯盟宣告籌組，巧的是，上週提前結束SBL第18季季後賽的高雄九太科技，近來已釋出大前鋒蘇奕晉等5名球員，總教練劉嘉發也為戰績欠佳請辭負責，大動作被各界視為移交新聯盟高雄海神隊的起手式，也引發球迷熱議。

九太是SBL元老級球隊，前年回鍋後再出發，本季季後賽首輪直落3不敵台灣啤酒衛冕軍，就已傳出將有重大變動，何去何從備受關注，而球團也馬不停蹄與球員、教練開會，討論合約及去留等問題，現已確定蘇奕晉等球員約滿離隊，也暫時不再補人，靜觀新聯盟動向。球團人士透露，國揚集團、漢神百貨創辦人侯西峰有意成立職籃球隊，九太科技董事長沈會承考慮把麾下本土球員移交好友，即可能併入新聯盟的高雄海神隊，但目前尚未定案，還得看局勢變化。

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新聯盟籌備小組已宣佈，由前NBA台灣總經理管光中擔任發起人，並透露目前已有至少4家國內知名企業團體表達加盟意向，據悉包括中信金控、漢神集團、台中當地企業，以及在SBL擁有5座總冠軍的台啤都將共襄盛舉。

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