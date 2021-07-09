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NBA》太陽一哥下半場甦醒領隊轟垮公鹿 保羅、主帥都讚嘆

2021/07/09 16:26

太陽一哥布克上半場表現平淡，下半場卻爆發轟下21分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍戰第2戰今繼續在鳳凰城登場，靠著布克（Devin Booker）全場三分球12投7中、轟下31分，太陽以10分差拿下G2勝利，在總冠軍系列賽取得2：0領先，賽後老將後衛保羅（Chris Paul）和主帥威廉斯（Monty Williams）都忍不住豎起大拇指盛讚這位當家射手。

布克此役在上半場表現平平僅拿10分，不過易籃後他火力全開，第三節就先飆進12分，末節決公鹿頑強追分將分差縮小，但關鍵時刻，面對B.洛佩茲的防守，布克就先飆進一顆三分彈，比賽結束前7分47秒，布克幾乎又在同一位置飆進三分，再度中斷公鹿的反攻，最終太陽就在主場留下勝利。

談到布克在末節的關鍵表現，老將保羅說道：「碰到這種緊張局面，他（布克）在關鍵時刻的判斷總是比我更出色，他一生都在為了這一刻認真訓練，每次他在關鍵時刻出手，我都覺得這些球應該都會進，整場比賽他都讓自己處於進攻模式，這就是我喜歡他的地方，我們已經建立起信任感，也知道彼此都只想要贏球。」

「布克就是為這而生的球員，他從來不會逃避，過去兩季裡我都看到他這樣的表現，他總是能挺身而出命中關鍵球，」同樣對布克表現讚不絕口的人還有太陽主帥威廉斯，最後他補充「我覺得布克就是想向所有人證明他是這個聯盟最好的球員之一。」

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