MLB》教士完成隊史最狂逆轉勝 小塔提斯豪打俊足創紀錄

小塔提斯敲出本季第28轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊今日在比賽中一度以0：8落後給國民，但最終卻在葛里遜（Trent Grisham）的再見安打下，以9：8大逆轉，完成隊史最大差距的逆轉勝，而此役游擊明星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也創下隊史唯一的強打快腿紀錄。

國民隊在前3局就把教士先發達比修有打爆，讓他只投3局失6分退場，4上再得2分取得8：0遙遙領先，不過教士在4下馬上發起反攻，除了小塔提斯率先開轟破蛋外，中繼投手卡馬雷納（Daniel Camarena）更對國民王牌先發薛哲（Max Scherzer）敲出滿貫砲，該局教士猛轟7分大局追到剩下1分差。

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接著教士隊在6下追平比數，9下葛里遜更是在2出局，前一棒打者馬查多（Manny Machado）被故意四壞保送的狀況下，一棒掃出右外野方向再見安打，幫助球隊以9：8逆轉。根據《ESPN》紀錄指出，這是教士隊史最大分差的逆轉勝，教士隊史在球賽一度落後8分以上的狀況時，僅拿下3勝（另478敗），勝率只有千分之6。

今日5打數2安打，敲出1發全壘打並跑出本季第20次盜壘的小塔提斯，成為教士隊史上第一位，在明星賽前就可以完成20轟、20盜以上的球員，小塔提斯在今年出賽71場，敲出28轟跑出20次盜壘，打擊率2成99，攻擊指數1.065，並入選國聯明星賽。

小塔提斯跑出本季第20次盜壘，成為隊史第一個能在明星賽前20轟20盜的球員。（法新社）

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