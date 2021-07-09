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中職》看見火球男學長再進化 吳秉恩無懼低潮拚職棒

2021/07/09 15:16

吳秉恩。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職選秀下週一登場，「平鎮幫」有5名球員入列，包括2名投手。相較陳志杰高三投出身價，吳秉恩一度有失速危機，但他看見學長在職棒成長的成功案例，決定不再等待，盼能進職棒磨練自己。

曾打過U12世界盃、U15世界盃的吳秉恩，進平鎮高一就在木棒聯賽奪下MVP，高二再拿黑豹旗、玉山盃MVP，但升上高三的暑假參加未來之星對抗賽時開始失速，他說，感覺怪怪的，丟起來沒有力量，不像先前一樣動作那麼順暢。

吳秉恩原本最速143公里，今年東岸聯盟賽事僅135公里，直到近期隊內賽，球速終於回到143公里，雖然沒有突破高中最速，感覺已有好轉。

吳秉恩表示，「主要是動作有點跑掉，教練都有幫我調整，跟我說要怎麼做，才會慢慢變好，比如啟動時先做好蓄力，不要急著出手。」

高中生涯的變化球和控球都有水準，吳秉恩原希望球速也能有所突破，高三前半段的低潮一度讓他感受壓力，「會覺得怎麼會這樣，可是遇到了也沒辦法，慢慢調整回原本狀態，用平常心看待。」

今年古林睿煬和徐若熙都在職棒展現超齡身手，即便他們在高中時期球速就突出，進職棒後更是進化至下個層級，讓吳秉恩放棄等待的想法。

「我原本想過，要不要再等一年。」吳秉恩表示，他後來狀況越來越好，跟教練討論過後，決定投入選秀，「家人也跟我說，那就出來選，進職棒再拚。」

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