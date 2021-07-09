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體育 2020東京奧運 台灣隊戰報

奧運》8強可能強碰依瑟儂 戴資穎分享抽籤結果心情

2021/07/09 15:31

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕奧運羽球項目小組賽抽籤結果昨日晚間出爐，世界球后戴資穎小組賽對手世界排名都在40名之後，要出線不是難事，但8強可能得先對決好友兼宿敵依瑟儂，考驗才真正開始。

戴資穎這次奧運名列第2種子，昨日抽籤結果，小戴被分在P組，將碰上越南阮翠玲、世界排名46的瑞士好手賈奎特以及世界排名41的華裔法籍選手齊雪霏。過去小戴僅和世界排名49的阮翠玲交手過一次，拿下1勝，其他人則沒有對戰紀錄。

今年女單共有43人參戰，單打的前14種子打散分入16組，而其中2組（B組、O組）是空組，每組再另外抽入2至3名選手。分組第1才能晉級淘汰賽，而前2種子所在組別會以長籤進入8強，因此，小戴若取得分組第1，即可直接闖進8強。至於另外12名選手，必須透過16強淘汰賽，爭奪另外6張8強門票。

奧運羽球項目小組賽抽籤結果昨日晚間出爐，世界球后戴資穎在小組賽要出線不是難事，但8強可能就會碰到強敵依瑟儂。（圖片取自BWF）

昨抽籤結果出爐，戴資穎在IG回應網友，她說：「看到籤表緊張了起來欸！」今早她也貼出和家人視訊畫面，並寫下「籤表出來了~帶著所有人的祝福，衝吧！」

戴資穎要在這次奧運小組賽出線並不困難，真正考驗會從8強開始。根據籤表，小戴在8強賽會碰上M組跟N組出線的對手。這兩組的種子選手分別是泰國依瑟儂和印尼東宗，兩人若在小組賽順利出線，會先於16強賽交手，預料會是依瑟儂勝出，屆時她會在8強和小戴對決。

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