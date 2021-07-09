PLG》混血射手簡浩加盟！台新夢想家季外補強

混血射手簡浩加盟PLG台新夢想家。（台新夢想家提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕P. LEAGUE+（簡稱PLG）首季結束空檔，福爾摩沙台新夢想家球團今宣佈混血射手簡浩正式加盟，簡浩擁有出色外線能力，更具豐富國家隊經驗，是一名優秀的即戰力。對於轉戰PLG首季，簡浩表示，非常期待在爆滿球場中為球迷拚戰，也會竭盡全力協助新東家衝擊總冠軍。

現年36歲的混血射手簡浩，自2007年加入SBL，曾在2013年西進挑戰中國CBA，返國後他再回鍋SBL，並於2020年完成3000分里程碑，成為SBL史上第18人。籃球生涯當中，簡浩也多次入選國家隊，強大的外線火力與心理素質，總是能在重要時刻扮演關鍵要角，給予對手致命一擊。

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夢想家總經理韓駿鎧表示，簡浩除了擁有穩定三分手感，打法也十分聰明，非常適合球隊體系，韓駿鎧更提到，簡浩升級球隊進攻火力之餘，更可傳承自身經驗幫助新秀，「簡浩個性很好，非常照顧身旁小老弟，是大家眼中好大哥，相信有他加入，能夠活絡球隊氛圍，讓夢想家場上場下都更團結一心！」

簡浩於SBL效力13季，並已收下6座總冠軍，轉戰PLG後，他非常期待新賽季的開始，也展現企圖心表示，希望成功幫助球隊搶下隊史首冠，「首季的目標絕對是總冠軍，其他的事都是其次。」

因自己屬於陣中的大學長，簡浩提到，希望自己可以帶動球隊的氣氛，除了會將自身經驗分享予隊上的年輕球員之外，也可以幫助洋將融入台灣的球風以及文化。除此之外，他也表示對於新生活的展開感到十分興奮，「為了備戰球季，之後全家都會搬到台中居住，我們也都非常開心，因為很喜歡中部氣候、素食餐廳以及中部人的熱情！」



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