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NBA》別再酸我不行！ 庫茲馬自認全明星等級、場均能轟25分

2021/07/09 16:51

湖人前鋒庫茲馬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）季後賽表現不佳，遭外界批評戰犯，甚至點名應該要拿他當籌碼，去補強其他戰力，對此庫茲馬今日受訪時，抱怨本季角色定位不穩定，並豪氣認為，自己是場均能轟25分的全明星球員。

本季湖人因傷兵影響，庫茲馬常在替補、先發兩邊徘徊，他例行賽出戰68場、32場先發，場均貢獻12.9分、6.1籃板，不過到了季後賽，庫茲馬表現嚴重下滑，場均剩6.3分、3.8籃板，投籃命中率不及3成。

今日庫茲馬接受《Bleacher Report》記者Tyler Conway專訪，他抱怨本季角色定位不穩定，導致自己很難適應，「我最大的希望，是我能扮演一個始終如一的角色，我將展現我真正能做的事情，當我處在一個穩定的定位時，我能控球，讓隊友變得更好，得分、投籃、防守、籃板等，我想如果我在那個定位，我會打更很好。」

庫茲馬也認為，自己是一名場均能得到25分，達到全明星等級的球員，「我絕對可以，我也絕對相信這一點，我真的不在乎別人怎麼想或說什麼，我了解自己的能力，在一個不穩定的角色中很難發揮一致，我期待明年能獲得較一致的角色定位。」

「每個休賽季我都努力練習，試圖建立一些東西，並為我的比賽增加更多武器，我把自己變成了出色的防守者，在新人年，我的防守很爛，守不住任何人，現在我能對位側翼球員、4號位，甚至是控球後衛和得分後衛，如今我有能力去防守這四個位置，真正在防守端去影響比賽。」庫茲馬說道。

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