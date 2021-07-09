MLB》曾辣評大谷是高中生打者 美媒慘遭大都會捕手「鞭屍」

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在今年球季展現他不僅能夠以二刀流身分在大聯盟等級的賽場上奮戰，甚至還可以繳出最頂尖的明星級水準，2018年美媒《Sporting News》過往曾撰文指出大谷翔平就是高中打者的文章，再度被大聯盟打者提出來「鞭屍」。

《Sporting News》在2018年在大谷翔平加盟天使隊時，就引述「匿名」大聯盟球探的評論，直言大谷翔平簡單來說就是個高中生打者，並表示他沒有辦法打得到大聯盟投手的球。辛辣的評論就在當時引起許多人熱議，不過在3年後，大谷翔平不僅證明自己能在場上實現二刀流這個近乎不可能的任務，現在還是大聯盟全壘打王。

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大都會捕手尼多（Tomas Nido）引述該網站的推特寫道：「大谷現在變成了超級誇張好的高中生打者了。」同屬大都會的隊友，先發投手史卓曼（Marcus Stroman）也回應：「大聯盟球探」並在語尾加上3個笑到哭的表情符號。

點進《Sporting News》當時所附上的連結，會發現該則新聞其實已經無法顯示，不過其實以當時球探報告的角度來評斷，大谷翔平的打擊確實有其弱點在，畢竟就連知名記者《ESPN》的帕桑（Jeff Passan）都曾指出，大谷打擊的不安定因素太高，而且若要適應二刀流會很辛苦。

《Sporting News》當時的文章已經刪除。（圖片擷取自網站）



不過除了當時球探報告給大谷的缺點外，2017年大聯盟報導也曾引述過大聯盟球探對他打擊的正面評價：「他是個高大（6呎5吋）且強壯的球員，他把自己的揮棒軌跡縮短了一點，並且有機會展現出一些力量。他對我來說他更像是位投手，不過也有機會成為一位好打者，他的運動能力非常非常好。」

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