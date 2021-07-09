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NBA》字母哥孤掌難鳴 公鹿兩大副手狂打鐵成G2敗因

2021/07/09 18:52

公鹿J.哈勒戴。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第2戰，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天砍下42分、12籃板的表現，公鹿最後仍以108：118不敵太陽，系列賽處於0比2的落後。兩大副手米德爾頓（Khris Middleton）、J.哈勒戴（Jrue Holiday）合計37投僅12中，讓亞德托昆波孤掌難鳴。

J.哈勒戴本季出賽59場，交出場均17.7分的表現，他在東部冠軍賽面對老鷹，6戰合計平均場均砍下22分。不過到了總冠軍賽，J.哈勒戴手感降溫，前兩戰分別得到10分、17分，合計35投11中、其命中率31.4％，三分球7投僅1中（命中率14.3％）。

ESPN》報導，亞德托昆波對J.哈勒戴仍有信心，「就是持續告訴他保持侵略性，不管發生什麼，你都要保持積極。」他也提到，「你知道，在NBA總冠軍賽，現場2萬人噓聲不斷，這很困難。」亞德托昆波說，「我知道他會在我們最需要他的時候挺身而出，我並不擔心。他是一名很棒的籃球員，一整年都打得很好。」

此外，總冠軍首戰得到29分的米德爾頓（Khris Middleton），今天16投5中只得到11分。米德爾頓和J.哈勒戴今合計37投僅12中，根據《ESPN》指出，這是自2000年後的總冠軍賽中，最糟的先發後場組合表現。2000年總冠軍賽第六戰，湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）和哈波（​Ron Harper）合計37投只有10中。

公鹿米德爾頓。（美聯社）

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