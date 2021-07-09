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MLB》轟薛哲滿貫砲自己也驚呆！ 教士投手締123年驚人紀錄

2021/07/09 19:10

〔體育中心／綜合報導〕教士28歲投手卡馬雷納（Daniel Camarena）今日重擊國民王牌薛哲（Max Scherzer）滿貫砲，締造123年來超猛紀錄，對於自己的表現，卡馬雷納直呼，自己還想不到任何詞來形容。

在小聯盟打拚多年的卡馬雷納，上月才獲大聯盟生涯初登板，今日他在4上接替達比修有上場，僅是生涯第2次登板，此役投球表現中繼2局挨1轟，失2分責失，投出2次三振，賽後防禦率9.64。

卡馬雷納4下獲得打擊機會，未料這是他生涯第2次站上打擊區，就搶盡風采，當時教士已經2出局，結果他面對薛哲轟出一發滿貫砲，生涯首安出爐，引起熱烈討論。

教士28歲投手卡馬雷納。（美聯社）

根據大聯盟官網報導，卡馬雷納成為自1898年費城人球員達格爾比（Bill Duggleby）以來，聯盟中首位投手生涯首安就是一發滿貫砲，締造驚人紀錄，而且挨轟苦主薛哲是生涯14年來，首次被投手敲全壘打。

賽後受訪時，卡馬雷納直呼，他一開始只想著不要被三振就好，「我只是試著要去擊到球，我沒想到我會敲出滿貫砲，自己大概有10年沒敲全壘打了吧。」

卡馬雷納說道：「我還想不到任何詞來形容這發滿貫砲，我仍在為自己的生涯初登板想一些形容詞，然後這發全壘打提升到另一個層次，尤其還是對薛哲，這很難做到，但我就是盡我所能去擊到球。」

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