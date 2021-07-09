溫網》謝淑薇女雙射日 拚草地大滿貫第3冠

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021溫布頓網球錦標賽女雙4強戰，「寶島一姊」謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）歷經3盤拉鋸聯手「射日」，6：4、 1：6 、6：3力退難纏的日本第5種子青山修子／柴原瑛菜，第3種子「台比聯軍」5連勝挺進冠軍戰，由於壓軸對手為爆冷殺出的非種子黑馬，前世界球后聯手的小薇組合，已被各界看好順勢奪冠。

目前女雙排名第5的小薇，與暫居第8的梅騰絲歷經磨合適應，臨場默契漸入佳境，不但在冷門連環爆的草地大滿貫過關斬將，更是倖存的最高順位大種子。經驗豐富且技術純熟的「台比聯軍」，開賽與來勢洶洶日本對手互保僵持不下，小薇人馬維持近來手感與高檔狀態，第7局逮住機會連下4球突破，首盤跟著到手。次盤東洋女雙強力反撲，發揮速度優勢接連雙破，5：0拉開差距，硬是扳回一城。決勝盤「台比聯軍」重整旗鼓，不但回穩保發止血，更在第4局關鍵突破，把差距擴大至4：1領先，也重挫對手士氣，總計激戰1小時43分鐘出線。

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歷久悠久且講求傳統的溫網盛事，堪稱謝淑薇成名福地，2013、19年已經兩度女雙封后，去年賽事雖因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）停辦，如今她身邊戰友也換成了梅騰絲，「台比聯軍」穩紮穩打，照樣攜手勇闖草地大滿貫決賽，小薇離衛冕二連霸只差最後一步，期許攻頂笑捧綠茵聖殿第3冠。

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