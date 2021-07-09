溫網》謝淑薇女雙百搭衛冕在望！草地大滿貫爭后勝率滿百

謝淑薇與梅騰絲。（法新社）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕「寶島一姊」謝淑薇與比利時戰友梅騰絲（Elise Mertens）聯手5連勝，率先殺入2021溫布頓網球錦標賽女雙冠軍戰，第3種子「台比聯軍」壓軸對手，將是美、澳或者俄國的非種子黑馬，由於小薇在此兩度決賽勝率滿百、四大賽爭后也高達75%，以她為首的前女雙世界球后組合，屆時穩紮穩打有望順勢奪冠。

心臟特強的謝淑薇，場面越盛大、壓力越沉重，往往臨場表現越好，過往她四度打進大滿貫女雙決戰，包括2013年溫網、2014年法網、2019年溫網都獲勝，僅2020年澳網爭后惜敗，如今迎來生涯第5度大滿貫冠軍戰，離衛冕只剩一步之遙的小薇，可望發揮豐富大賽經驗，帶領著年輕後輩梅騰絲攻頂掄元，為自己贏得溫網綠茵第3冠，也是第4座大滿貫金盃。

請繼續往下閱讀...

「台比聯軍」在4強歷經3盤激鬥，硬是斬斷日本第5種子青山修子／柴原瑛菜來勢洶洶的8連勝，小薇不但為今年初交手失利甜蜜復仇，也締造溫網跨季11連勝。這位2013、19年在此兩度封后的台將，當時搭檔分別為中國彭帥、捷克史崔可娃（Barbora Strycova），去年賽事因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐而停辦，如今小薇又與不同搭檔第3度挺進草地女雙決戰舞台，「百搭球風」堪稱另類網壇傳奇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法