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NBA》魔術後衛愛車送修遭竊還全毀 偷車賊竟是16歲少年

2021/07/10 09:51

魔術後衛洛斯愛車上個月遭竊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術「板凳暴徒」後衛洛斯（Terrence Ross）之前為了替自己慶祝30歲生日，買了一台亮藍寶堅尼休旅車，沒想到才開不到幾個月，車子就在維修廠被偷，還被撞到全毀，讓這位板凳暴徒心痛不已，而近日警方終於將偷車的嫌犯逮捕，沒想到這名偷車賊竟然只有16歲。

根據先前美媒報導，洛斯在2月份自己30歲生日時，買了一部近千萬台幣的亮橘色藍寶堅尼休旅車，然而才沒開多久，車子就因輪胎漏氣送廠維修，但沒多久洛斯就接到警方的電話，他的愛車不但被偷，還被撞到幾乎全毀，聽到消息後後洛斯痛心不已，在社群帳號上發了一篇文為自己的愛車默哀，更傷心表示「想找個角落躲起來哭」。

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Terrence Ross（@terrence）分享的貼文

今《Orlando Sentinel》報導，經過一個月的調查，警方透過證人和監視器畫面後，確定偷車賊就是一位16歲的少年，據悉嫌犯凌晨1點先開著一輛灰色的車撞進維修廠，拿走車鑰匙後就直接開走了洛斯的車，凌晨3點多有人看到洛斯的車在奧蘭多市區狂飆，幾小時候警方就又接到電話，說洛斯的車已經撞上一棟位於梅蘭特的建築物，車子也幾乎全毀。

而該文也指出，這位16歲的偷車賊目前是遭到邁阿密警方拘留，將面臨毀損建築和三級竊盜案的指控。

 

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