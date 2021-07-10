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MLB》無緣與大谷上演頂尖對決? 達比修傳傷情恐退出明星賽

2021/07/10 12:55

達比修（左）原有望在明星賽上對決大谷翔平，但今卻傳出他可能因傷退出明星賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使球星大谷翔平今年成為首位投打位置都入選明星賽的選手，預計會在明星賽展現二刀流，而同胞教士強投達比修有，則入選國聯明星隊，前後代火腿隊11號對決備受期待，然而達比修有昨傳背部緊繃，投3局就退場，教士教頭受訪坦言要趕上明星賽可能有點困難。

達比修和大谷翔平在日職曾經先後效力過日本火腿隊，但兩人沒有重疊同隊的時間，先後來到美國，兩人也尚無對戰紀錄，大谷翔平今年首度入選明星賽，達比修有則是第5次，本季兩人都繳出優異的成績，外界也很期待可以看到火腿隊前後11號的對決。

然而昨達比修先發出戰國民，只投3局就狂失6分，隨後就因背部緊繃提前退場，教士教頭（Jayce Tingler）今賽前受訪談到達比修傷勢時，表示混血王子目前背部、臀部都不太舒服，「我想他（達比修）可以在幾天內恢復，但考慮到他目前背部、臀部都不適，我覺得要趕上明星賽對他來說有點難。」

而丁格也透露，達比修不只有可能會退出明星賽，明星賽後的第一場先發恐怕也不確定是否能上場。先前達比修受訪曾表態，很期待與大谷的對決可以成真，如今卻可能因傷破局，讓許多球迷扼腕。

 

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