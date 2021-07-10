溫網》超級星期天決戰喬帥 貝雷帝尼：義大利人快去買電視

貝雷帝尼出席賽後記者會。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕溫網男單4強戰，義大利7號種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）昨4盤擊敗波蘭胡卡奇（Hubert Hurkacz），生涯首闖大滿貫決賽，他賽後笑言，同一天義大利在歐國盃也要踢冠軍戰，希望家裡沒電視的義大利人快去買一台好電視。

貝雷帝尼是史上首位闖進溫網冠軍戰的義大利人，他在草地賽季發揮出色，倫敦的女王盃至今已經拿下11連勝，今年在草地還沒輸過。

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他表示這結果自己也沒想到，但自己一步一步小心謹慎走到這裡，「我認為方法是對的，只是，我還沒做到我該做的事，現在我想要拿獎盃，但這感覺真的好不可置信。」

貝雷迪尼即將在決賽挑戰球王喬帥。他表示期待現場氛圍：「我希望觀眾能幫我加油，第一次的溫網決賽，我很興奮，對義大利人來說會是很特別的星期天，我很高興能在與義大利晉級決賽的歐國盃同時進行的比賽，同時也進入冠軍戰。」

他還建議義大利國人：「如果家裡沒電視的人，可以去買一台好的。這真的是很難相信的狀況，我覺得誰都沒預料我會進決賽，而義大利無法參加2018年世界盃，他們為了重新站起來做了很多努力，值得進入決賽，我會優先考慮自己的時間表，有機會我就會看歐國盃決賽。」

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