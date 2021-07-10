晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

溫網》超級星期天決戰喬帥 貝雷帝尼：義大利人快去買電視

2021/07/10 10:17

貝雷帝尼出席賽後記者會。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕溫網男單4強戰，義大利7號種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）昨4盤擊敗波蘭胡卡奇（Hubert Hurkacz），生涯首闖大滿貫決賽，他賽後笑言，同一天義大利在歐國盃也要踢冠軍戰，希望家裡沒電視的義大利人快去買一台好電視。

貝雷帝尼是史上首位闖進溫網冠軍戰的義大利人，他在草地賽季發揮出色，倫敦的女王盃至今已經拿下11連勝，今年在草地還沒輸過。

他表示這結果自己也沒想到，但自己一步一步小心謹慎走到這裡，「我認為方法是對的，只是，我還沒做到我該做的事，現在我想要拿獎盃，但這感覺真的好不可置信。」

貝雷迪尼即將在決賽挑戰球王喬帥。他表示期待現場氛圍：「我希望觀眾能幫我加油，第一次的溫網決賽，我很興奮，對義大利人來說會是很特別的星期天，我很高興能在與義大利晉級決賽的歐國盃同時進行的比賽，同時也進入冠軍戰。」

他還建議義大利國人：「如果家裡沒電視的人，可以去買一台好的。這真的是很難相信的狀況，我覺得誰都沒預料我會進決賽，而義大利無法參加2018年世界盃，他們為了重新站起來做了很多努力，值得進入決賽，我會優先考慮自己的時間表，有機會我就會看歐國盃決賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。