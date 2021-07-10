MiLB》繳「猛打賞」還秀超狂美技 張育成4支3爽賺4打點（影音）

張育成。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人台灣好手張育成先前遭下放3A，近2戰僅出現1支一壘安打，還苦吞5K，不過今出戰海盜隊3A印第安納波利斯印地安人（Indianapolis Indians），他前三打席都敲回打點，還出現2支長打，找回不錯的打擊手感。

張育成本季在大聯盟出賽49場，總計108個打數敲出19支安打，包括2轟、打擊三圍.176/.211/.287，日前遭下放3A球隊哥倫布快艇（Columbus Clippers）。

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今日印地安人3A海盜3A，張育成打第二棒、守三壘，首打席敲出滾地球護送三壘上的隊友幫助球隊先馳得點，第二打席在兩隊3：3平手，張育成在三顆壞球後敲出一支左外野二壘安打，再賺1分打點還幫助球隊取得重要超前分，第三次上來打擊敲出1分打點中外野平飛一壘安打，6局下選到保送上壘，8局下再敲1分打點二壘安打，幫助球隊擴大比分差距。

終場印地安人3A就以9：4大勝海盜3A。張育成4打數敲3安，選到1次保送，進帳4分打點，賽後打擊率3成75，比賽中還出現一次精彩的海豚撲美技接殺，成為此役球隊贏球的大功臣。

Yu Chang lays out! pic.twitter.com/yPMm844ZJ4 — Columbus Clippers （@CLBClippers） July 10, 2021

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