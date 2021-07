大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平今天攻克天敵,在第3局敲出一發飛了463英呎的超遠全壘打,本季第33轟拉開全壘打王領先優勢,美媒再度驚嘆。

大谷生涯對陣水手左投岡薩雷茲(Marco Gonzales)過去12打數只有1安,不過今突破天敵敲超遠轟,《橙郡紀事報》記者 Jeff Fletcher 表示:「大谷翔平剛剛又敲出一發荒謬的全壘打.....」 記者 Jack Harris 說:「這球轟到加拿大了。」

根據統計,大谷過去21場比賽敲出16發全壘打,創下大聯盟史上所有球員在每21場比賽能敲出的最多轟紀錄。他本季有4發擊球初速達116英哩的全壘打,是全大聯盟第一。

Shohei Ohtani has four 116+ MPH HR in 2021, the most in @MLB this season. pic.twitter.com/MDmLzXDqvZ