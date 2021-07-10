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MLB》重返傷心地！洋基本季第9場完封賞給太空人甜蜜復仇（影音）

2021/07/10 12:08

〔體育中心／綜合報導〕洋基今踢館太空人主場，靠著4名投手聯手無失分好投，以及賈納（Brett Gardner）以及拉梅修（DJ LeMahieu）的長打，以4：0完封，本季累積9場完封為美聯最多。

美粒果球場堪稱洋基隊傷心地，2017年美聯冠軍戰鏖戰7場後在這裡目送對手進入世界大賽，太空人後來被調查出在這一年使用電子設備偷暗號；2019年一樣是美聯冠軍戰，查普曼（Aroldis Chapman ）在G6被艾圖維（Jose Altuve）敲出再見全壘打，洋基進軍世界大賽再度夢碎。

今是洋基在2019年季後賽後再度來訪，太空人還選擇「在傷口上灑鹽」，三連戰決定在賽前進行慶祝2019年美聯冠軍的促銷活動，今天前一萬名進場的太空人球迷將可獲得2019年美聯冠軍獎盃的複製品。

不過棒球比賽總是要在場上見真章，洋基先發左投柯提斯（Nestor Cortes Jr.）繳出4.2局僅挨2安無失分的好投，接下來3名投手也都力保未失。攻擊端方面鑽石打線今全場擊出12支安打，雖然留下不少殘壘，但賈納在4局帶有2分打點的長打已經足夠，拉梅修（DJ LeMahieu）在7局再補上一支適時二壘安，洋基終場就以4：0完封太空人，在系列戰首戰搶得好彩頭，稍稍報了2019年季後賽落敗的一箭之仇。

洋基搶下系列賽首勝。（美聯社）

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