MLB》還有什麼他做不到? 大谷休息室「趣味競賽」影片瘋傳（影音）

大谷翔平。(法新社)

〔記者倪婉君/綜合報導〕大谷翔平今天再度開轟,在明星賽前將自己的全壘打支數再往上堆,而他不管場上場下的畫面都成為媒體鎖定目標,一段關於他在休息室和翻譯水原一平的「趣味競賽」影片就在網路瘋傳,還被美國媒體形容這是大谷不為人知的天賦,「還有什麼事是他做不到的?」

大谷昨隨天使休兵未出賽,今天和水手3連戰首戰擔任先發2棒指定打擊,他在第2打席就開轟、本季第33發全壘打出爐,繼續寫他的「神」紀錄。大谷這幾天將非常忙碌,明、後天打完和水手系列戰後,13日就要參加全壘打大賽,14日則以史上首位投、打身份都入選的「超明星」之姿參加明星賽。

只要大谷現在一上場,就能吸引各界目光,而事實上他在場下的一舉一動也已成焦點,運動畫刊媒體集團旗下的SPUN網站今就以大谷翔平在休息室一段影片在網路瘋傳為題報導,也帶出最近「媒體瘋大谷」的現象。

在影片中,大谷和翻譯水原都拿著球,只見水原先嘗試將球彈到休息室的階梯上,但嘗試失敗,大谷接著挑戰,結果球真的彈到階梯上,而且成功「定位」未滑落下來,而大谷也像小孩子一樣樂得小拉弓慶祝。

Shohei Ohtani is even more talented than you thought pic.twitter.com/xVJtxkbqY3