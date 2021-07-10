MLB》還有什麼他做不到? 大谷休息室「趣味競賽」影片瘋傳（影音）

大谷翔平。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平今天再度開轟，在明星賽前將自己的全壘打支數再往上堆，而他不管場上場下的畫面都成為媒體鎖定目標，一段關於他在休息室和翻譯水原一平的「趣味競賽」影片就在網路瘋傳，還被美國媒體形容這是大谷不為人知的天賦，「還有什麼事是他做不到的?」

大谷昨隨天使休兵未出賽，今天和水手3連戰首戰擔任先發2棒指定打擊，他在第2打席就開轟、本季第33發全壘打出爐，繼續寫他的「神」紀錄。大谷這幾天將非常忙碌，明、後天打完和水手系列戰後，13日就要參加全壘打大賽，14日則以史上首位投、打身份都入選的「超明星」之姿參加明星賽。

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只要大谷現在一上場，就能吸引各界目光，而事實上他在場下的一舉一動也已成焦點，運動畫刊媒體集團旗下的SPUN網站今就以大谷翔平在休息室一段影片在網路瘋傳為題報導，也帶出最近「媒體瘋大谷」的現象。

在影片中，大谷和翻譯水原都拿著球，只見水原先嘗試將球彈到休息室的階梯上，但嘗試失敗，大谷接著挑戰，結果球真的彈到階梯上，而且成功「定位」未滑落下來，而大谷也像小孩子一樣樂得小拉弓慶祝。

Shohei Ohtani is even more talented than you thought pic.twitter.com/xVJtxkbqY3 — Jomboy Media （@JomboyMedia） July 9, 2021

大谷不管場上場下都盡情享受棒球，就連才被他打破亞洲球員在大聯盟單季全壘打紀錄的松井秀喜，也在受訪時表示：「身為一個棒球迷，我也等不及要看他接下來還能做什麼。」

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