奧運》美夢隊教練被罰折返跑 連72歲的帕波維奇也躲不過（影音）

〔記者粘藐云/綜合報導〕美國男籃夢幻隊近期在拉斯維加斯展開訓練營,朝向奧運男籃4連霸邁進。不過,連霸並未給美夢隊球星帶來太大壓力,訓練氣氛相當歡樂,球星洛夫(Kevin Love)在社群媒體上分享,主帥帕波維奇(Gregg Popovich)和其他教練們被一同罰跑折返跑的畫面,笑翻一堆網友。

72歲的帕波維奇接掌美國隊兵符後,今年將首度帶隊挑戰奧運,這屆美夢隊雖沒有詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)聯盟兩大招牌球星,仍有杜蘭特(Kevin Durant)、里拉德(Damian Lillard)等頂尖好手坐鎮,劍指奧運金牌。

不過,連霸壓力並未對美夢隊造成影響,訓練氣氛仍相當融洽。洛夫在社群媒體上放了教練們被罰折返跑的影片,只見滿頭白髮的帕波維奇和助教柯爾(Steve Kerr)等人奮力在場上奔跑,球員則在一旁笑翻,雖然不知道是什麼原因被處罰,但難得一見的畫面仍引發熱議。

.@USAbasketball head coach Gregg Popovich joined in with the rest of the coaching staff on running some drills at the end of practice today, much to the amusement of @Dame_Lillard and @JeramiGrant pic.twitter.com/JtqI7qZXCE