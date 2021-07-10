奧運》美夢隊教練被罰折返跑 連72歲的帕波維奇也躲不過（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國男籃夢幻隊近期在拉斯維加斯展開訓練營，朝向奧運男籃4連霸邁進。不過，連霸並未給美夢隊球星帶來太大壓力，訓練氣氛相當歡樂，球星洛夫（Kevin Love）在社群媒體上分享，主帥帕波維奇（Gregg Popovich）和其他教練們被一同罰跑折返跑的畫面，笑翻一堆網友。

72歲的帕波維奇接掌美國隊兵符後，今年將首度帶隊挑戰奧運，這屆美夢隊雖沒有詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）聯盟兩大招牌球星，仍有杜蘭特（Kevin Durant）、里拉德（Damian Lillard）等頂尖好手坐鎮，劍指奧運金牌。

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不過，連霸壓力並未對美夢隊造成影響，訓練氣氛仍相當融洽。洛夫在社群媒體上放了教練們被罰折返跑的影片，只見滿頭白髮的帕波維奇和助教柯爾（Steve Kerr）等人奮力在場上奔跑，球員則在一旁笑翻，雖然不知道是什麼原因被處罰，但難得一見的畫面仍引發熱議。

.@USAbasketball head coach Gregg Popovich joined in with the rest of the coaching staff on running some drills at the end of practice today, much to the amusement of @Dame_Lillard and @JeramiGrant pic.twitter.com/JtqI7qZXCE — Chase Stevens （@CSStevensphoto） July 8, 2021

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