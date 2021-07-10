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籃球》比詹皇還狂！16歲高中生領百萬年薪 成美史最年輕職籃球員

2021/07/10 14:15

年僅16歲J.路易斯將和新成立的「Overtime Elite League」簽下年薪破百美元的大約。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）從高中就展現過人天賦，曾被譽為全美高中生第一人，畢業後直接以狀元身份進入NBA，不過今天卻出現一名比他更狂的高中生，年僅16歲J.路易斯（Jalen Lewis）將和新成立的「Overtime Elite League」簽下年薪破百萬美元的大約，成為史上最年輕的職籃選手。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早在推特爆料，指出目前就讀籃球名校主教奥多德高中（Bishop O Dowd High School）的16歲高二生J.路易斯，已經與今年三月初成立的新聯盟Overtime Elite League（簡稱OTE）簽約，成為美國史上最年輕的職業籃球員。

而J.路易斯隨後也興奮在自己的社群媒體上，曬出自己身穿OTE球衣的照片，並寫下「110％的承諾，Overtime Elite League衝吧！」證實自己確實已經和OTE簽約。

2005年出生的J.路易斯，目前身高203公分、體重98公斤在場上司職中鋒，曾被《ESPN》評為「五星高中生」，而J.路易斯也表示自已在比賽時是模仿湖人「一眉哥」A.戴維斯（​Anthony Davis）以及灰狼明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）的進攻方式，期許自己有一天能跟他們一樣成為NBA的頂級中鋒。

而查拉尼亞也在爆料時透露，目前除了肯塔基大學已經展開招募動作，杜克大學、UCLA等大學籃球名校也都希望招攬這名天賦爆棚的年輕中鋒。

這次由Overtime出資的OTE聯賽，瞄準的是年滿16歲的高中生，旨在大學之前挖掘有潛力的年輕球員，他們不僅提供至少年薪十萬美元，還有部分聯盟股份，同時還有提供十萬美元大學獎學金，幫助學生球員即便不靠NCAA獎學金也能進入大學學習第二專長。

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