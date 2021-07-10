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MLB》曾讓大谷翔平笑出來 「洋基怪投」竄出頭ERA力壓德葛隆

2021/07/10 13:35

柯提斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕左投柯提斯（Nestor Cortes Jr.）休賽季與洋基簽下小聯盟約，5月底才被拉上大聯盟，最近逐漸從牛棚轉為先發，表現依舊可圈可點，逐漸成為條紋軍輪值可靠的一員。

柯提斯在投手丘上常常使出怪招，台灣時間6月30日面對天使的比賽與大谷翔平對決的打席還因為在投手丘上「抖」太久被主審喊暫停，讓在打擊區上的大谷也忍不住笑出來。

在該役之後，洋基就讓柯提斯改以先發出賽，在7月5日面對大都會的比賽登板3.1局僅失1分，助隊中止3連敗；今在作客太空人一役再度領銜登板，用了74球繳出4.2局無失分的好投。

「我本來就預計讓他投3到4局，但因為用球精簡，能夠投到第五局，」洋基總教練布恩（Aaron Boone ）賽後誇讚柯提斯，「他對我們來說非常重要，我知道沒以勝投資格退場他可能會有點洩氣，但說真的表現已經超出我們的期待了。」

柯提斯自從被拉上大聯盟後，目前9場出賽防禦率僅1.05，賽後洋基媒體「YES Network」分享數據指出，柯提斯是紐約防禦率最低的投手（至少25局），大都會王牌德葛隆（Jacob deGrom）目前防禦率1.08。

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