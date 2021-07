MLB》曾讓大谷翔平笑出來 「洋基怪投」竄出頭ERA力壓德葛隆

柯提斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕左投柯提斯(Nestor Cortes Jr.)休賽季與洋基簽下小聯盟約,5月底才被拉上大聯盟,最近逐漸從牛棚轉為先發,表現依舊可圈可點,逐漸成為條紋軍輪值可靠的一員。

柯提斯在投手丘上常常使出怪招,台灣時間6月30日面對天使的比賽與大谷翔平對決的打席還因為在投手丘上「抖」太久被主審喊暫停,讓在打擊區上的大谷也忍不住笑出來。

在該役之後,洋基就讓柯提斯改以先發出賽,在7月5日面對大都會的比賽登板3.1局僅失1分,助隊中止3連敗;今在作客太空人一役再度領銜登板,用了74球繳出4.2局無失分的好投。

「我本來就預計讓他投3到4局,但因為用球精簡,能夠投到第五局,」洋基總教練布恩(Aaron Boone )賽後誇讚柯提斯,「他對我們來說非常重要,我知道沒以勝投資格退場他可能會有點洩氣,但說真的表現已經超出我們的期待了。」

柯提斯自從被拉上大聯盟後,目前9場出賽防禦率僅1.05,賽後洋基媒體「YES Network」分享數據指出,柯提斯是紐約防禦率最低的投手(至少25局),大都會王牌德葛隆(Jacob deGrom)目前防禦率1.08。

