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MLB》大谷翔平怪力轟成空響 海尼格滿貫砲氣走天使（影音）

2021/07/10 14:20

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今雖轟出本季第33發全壘打，不過球隊在他開轟後就未再得分，天使在8局下被（Mitch Haniger）敲出超前滿貫彈，終場以3：7遭到逆轉。

大谷翔平今首打席滾地球出局，3局上在2好1壞情況下，逮中水手先發岡薩雷斯（Marco Gonzales）的伸卡球，一棒轟向水手主場右外野的上層看台，幫助天使取得3：0領先。

大谷翔平這一轟飛行距離463英尺，成為史上第6位能將球打向T-Mobile球場上層看台的打者，在此座球場的飛行距離排行榜則僅次於2016年卡特（Chris Carter ）的465英尺，以及2017年的阿布瑞尤（Jose Abreu）的464英尺。

只惜天使投手群無法守住領先，7局下弗朗斯（Ty France）先敲追平安，下一局海尼格再從昆塔納（Jose Quintana）手中敲出石破天驚的滿貫彈，一口氣幫助球隊取得4分領先。

天使終場就以3：7落敗，終止近期2連勝，大谷翔平4打數唯一一安就是全壘打，吞下一次三振，賽後打擊率2成79，攻擊指數1.066。

大谷翔平本季第33轟出爐。（今日美國）

水手以滿貫砲氣走天使。（美聯社）

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