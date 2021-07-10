日職Live》吳念庭雙安1打點、三度上壘 助西武擊退樂天

吳念庭。（資料照）

第九局：（西武獅 6：2 樂天金鷲）

9局下，西武換平良海馬後援。辰己涼介敲投手前滾地球出局，鈴木大地敲右外野安打，淺村榮斗吞三振，島內宏明吞三振，3出局。

9局上，樂天換洋投布森尼茲（​Alan Busenitz）後援。金子侑司敲游擊方向滾地球遭刺殺，源田壯亮敲左外野安打，森友哉敲二壘方向滾地球形成內野安打，西武攻佔一、二壘。外崎修汰敲右外野飛球遭接殺，代打高木涉吞三振，3出局。

請繼續往下閱讀...

第八局：（西武獅 6：2 樂天金鷲）

8局下，西武換洋投蓋瑞特（Reed Garrett）後援。銀次敲三壘方向平飛球遭接殺，田中貴也擊出右外野陽春彈，樂天追至2：6。山崎剛敲一壘方向滾地球出局，太田光吞三振，3出局。

8局上，樂天換牧田和久後援。吳念庭敲投手前滾地球遭刺殺，山川穗高敲左外野飛球遭接殺，愛斗敲二壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

第七局：（西武獅 6：1 樂天金鷲）

7局下，辰己涼介挨觸身球，鈴木大地敲游擊方向滾地球形成雙殺。淺村榮斗、島內宏明都獲保送，樂天2出局攻占一、二壘。岡島豪郎敲右外野飛球遭接殺，3出局，

7局上，樂天換福井優也後援。外崎修汰敲二壘方向滾地球出局，栗山巧敲左外野飛球遭接殺，中村剛也敲中外野飛球出局，3出局。

第六局：（西武獅 6：1 樂天金鷲）

6局下，岡島豪郎敲左外野飛球出局，銀次敲中外野飛球出局，田中貴也獲保送，山崎剛獲保送，樂天攻佔一、二壘，代打黑川史陽吞三振，3出局。

6局上，金子侑司敲左外野飛球出局，源田壯亮敲游擊方向滾地球遭刺殺，森友哉敲游擊方向滾地球出局，3出局。

第五局：（西武獅 6：1 樂天金鷲）

5局下，鈴木大地敲左外野飛球遭接殺，淺村榮斗敲二壘方向平飛球遭接殺，島內宏明吞三振，3出局。

5局上，栗山巧敲中外野飛球遭接殺，中村剛也敲左外野安打。吳念庭逮中一顆122公里滑球，擊成右外野一壘安打，西武獅1出局攻占一、三壘。山川穗高吞三振，史班根柏格吞三振，3出局。

第四局：（西武獅 6：1 樂天金鷲）

4局下，銀次選到保送，田中貴也敲左外野飛球出局，代打山崎剛獲保送，炭谷銀仁朗敲游擊飛球出局，辰己涼介敲左外野界外飛球遭接殺，3出局。

4局上，樂天這局換23歲新人高田孝一後援。源田壯亮敲右外野飛球遭接殺，森友哉敲游擊方向滾地球出局，外崎修汰敲右外野飛球遭接殺，3出局。

第三局：（西武獅 6：1 樂天金鷲）

3局下，炭谷銀仁朗敲左外野安打，辰己涼介敲一壘方向滾地球遭刺殺，鈴木大地敲游擊飛球出局，淺村榮斗獲保送，樂天攻佔一、二壘。島內宏明敲右外野安打，帶有1分打點，樂天追至1：6。岡島豪郎敲一壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

---

3局上，外崎修汰敲三壘方向滾地球遭刺殺，栗山巧敲中間方向安打，中村剛也敲中外野安打，西武獅攻佔一、二壘。輪到吳念庭打擊，纏鬥7球，最後選到保送上壘。西武獅1出局攻占滿壘。山川穗高選到保送，西武獅擠回1分，以5：0領先。

史班根柏格敲三壘上空飛球遭接殺，輪到金子侑司打擊時，涌井秀章發生暴投，讓西武再攻回1分，以6：0領先。金子侑司敲二壘滾地球遭刺殺，3出局。

第二局：（西武獅 4：0 樂天金鷲）

2局下，岡島豪郎吞三振，銀次吞三振，田中貴也敲右外野二壘安打，小深田大翔吞三振，3出局。

---

2局上，栗山巧、中村剛也連續安打，西武獅無人出局攻占一、二壘。吳念庭在0好2壞的情況下，鎖定一顆141公里速球，擊出右外野帶有1分打點的二壘安打，西武獅以1：0領先。

西武獅持續攻佔二、三壘，山川穗高獲保送，西武獅無人出局佔滿壘。史班根柏格、金子侑司接連吞三振，源田壯亮敲中間方向安打，帶有1分打點，西武獅以2：0領先。森友哉敲左外野安打，帶有2分打點，西武獅以4：0領先，但西武獅一壘跑者源田壯亮往三壘衝時，遭夾殺出局，3出局。

第一局：（西武獅 0：0 樂天金鷲）

1局下，鈴木大地敲游擊方向的內野安打上壘，淺村榮斗敲三壘滾地球形成雙殺，島內宏明敲游擊上空的飛球遭接殺，3出局。

1局上，源田壯亮敲中外野飛球遭接殺，森友哉吞三振，外崎修汰敲三壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

---

賽前：

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天在客場宮城球場面對樂天金鷲，台灣好手吳念庭擔任先發第六棒、守三壘。吳念庭本季出賽76場，交出6轟、37分打點、打擊率0.267的表現。

樂天先發投手是涌井秀章，他曾在2009年摘得澤村賞，去年以11勝摘得洋聯勝投王。本季他先發14場戰績6勝5敗，防禦率4.22。

西武先發投手是今井達也，今年先發13場戰績5勝3敗防禦率2.71。

西武獅先發打線：

1.源田壯亮 游擊手

2.森友哉 捕手

3.外崎修汰 二壘手

4.栗山巧 左外野手

5.中村剛也 指定打擊

6.吳念庭 三壘手

7.山川穗高 一壘手

8.史班根柏格（Cory Spangenberg） 右外野手

9.金子侑司 中外野手

先發投手：今井 達也



樂天金鷲先發打線：

1.鈴木大地 三壘手

2.淺村榮斗 二壘手

3.島內宏明 左外野手

4.岡島豪郎 中外野手

5.銀次 一壘手

6.田中貴也 指定打擊

7.小深田大翔 游擊手

8.炭谷銀仁朗 捕手

9.辰己涼介 中外野手

先發投手：涌井秀章

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法