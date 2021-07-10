東奧》辛度爭金之路艱辛 印媒憂心戴資穎成最大障礙

辛度與戴資穎。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕BWF世界羽聯日前公布正式東京奧運的參賽名單，我國羽球世界戴資穎被分在「4搶1」的P組，若是一路過關斬將，有機會在4強戰與印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）交手，印度媒體《THE BRIDGE》指出，戴資穎將會是辛度前進金牌戰的最難以跨越的一大障礙。

上屆里約奧運奪下銀牌的辛度，今年捲土重來，她在奧運積分榜排名第7，名列大會第6種子，被分在J組，同組的選手世界排名都在30名之後，分別是34名的香港女將張雁宜，以及第58名的以色列好手波莉卡波法（Ksenia Polikarpova），辛度很有機會在小組賽以分組第一晉級。

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辛度16強對手預期是丹麥的布里夏特（Mia Blichfeldt），若是順利過關有望在8強對上世界排名第5的日本前球后山口茜，兩人生涯對戰18場，辛度以11勝7敗佔上風，近期曾在全英賽8強擊敗過山口茜，中止對戰3連敗的低潮。

印度媒體《THE BRIDGE》認為辛度在16強賽後的對手都不好對付，如果打敗山口茜的話，4強很有機會對上兩大強敵戴資穎或泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），內文更指出，小戴非常渴望在東京奧運證明自己，將全力以赴去拚這面獎牌，而且戴資穎對戰辛度取得13勝5敗的絕佳優勢，她是一名善用犀利假動作的強敵，這對辛度而言將會是一個最艱難的障礙和考驗。

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