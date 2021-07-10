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MLB》阿庫尼亞又被馬林魚「砸」了！ 兩隊險些起衝突

2021/07/10 17:31

勇士強打阿庫尼亞挨球吻，當下非常不滿，想找投手理論。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）今天在面對馬林魚的比賽中，再度挨球吻，生涯包含季後賽在內，阿庫尼亞合計被馬林魚砸了7次，雙方險些發生衝突。勇士最後以5：0完封馬林魚。

這起事件發生在7局上，阿庫尼亞面對馬林魚後援投手班德（Anthony Bender），被一顆82.4英哩的滑球砸中身體，阿庫尼亞當下非常不滿，想找投手理論，主審趕緊擋下來，避免兩隊發生衝突。

ESPN》報導，對於阿庫尼亞再度挨觸身球，勇士教頭史尼克（Brian Snitker​）表示，「這沒什麼大不了的，他是被變化球打中，每個人在情緒控管上都做得很好。」

這是阿庫尼亞在7月份第2次被馬林魚丟觸身球，前一次發生在當地時間7月2日。阿庫尼亞自從2018年新人球季至今，一共被馬林魚砸了7次。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，自己真的厭倦這種場面，「我敢確定，任何打過棒球比賽中的人來看這事情，都認為不是故意的。我已經厭倦這事，也不想再討論它。」

勇士強打阿庫尼亞挨觸身球。（美聯社）

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