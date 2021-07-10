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MLB》美聯障礙高懸60年 大谷翔平有望挑戰「最純」全壘打紀錄

2021/07/10 17:26

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今日對戰水手敲出本季第33轟，超怪力全壘打飛行距離長達463英呎，還是水手T-Mobile球場飛行距離第3遠的特大號全壘打。大谷翔平開轟速度驚人，《CNBC》專欄作家James Pethokoukis驚呼，高懸60年的美聯單季全壘打紀錄將備受威脅，看好大谷能夠挑戰這項壯舉。

大谷翔平本季出賽82場共敲出33轟，追平1998年索沙（Sammy Sosa）保持的非美籍球員半季全壘打紀錄，開轟效率十分驚人，若照這樣的速度開轟下去，大谷有機會成為史上第6位敲出單季60轟的球員。

大聯盟史上只有5人曾達成單季至少60轟，首位是1927年貝比魯斯（Babe Ruth）的60轟，接著1961年洋基馬里斯（Roger Maris）的61轟，馬怪爾（Mark McGwire）和索沙在1988年分別轟出70及66轟，而邦斯（Barry Bonds）在2001年的73轟，至今仍是大聯盟單季最多紀錄。

其中馬里斯的61轟至今仍是美聯單季全壘打紀錄，《洛杉磯時報》記者Jack Harris和《CNBC》專欄作家James Pethokoukis都看好大谷有機會挑戰這項里程碑，再為自己的二刀流傳說添上一筆。

不過值得一提的是，索沙、馬怪爾與邦斯都出現過禁藥醜聞，3人的大聯盟單季全壘打紀錄也都留下汙點，外界認為只有馬里斯的61轟是最無爭議。

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