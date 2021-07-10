日職》雙安配勝利打點！ 吳念庭率隊中止5連敗（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕吳念庭今敲出7月份首支得點圈安打，同時也是致勝打，單場雙安外帶1次保送，幫助西武獅以6：2擊敗樂天金鷲，終止5連敗。

吳念庭在4、5、6月都能保持超過4成的得點圈打擊率，今賽前7月份卻難產，7打數0安打，今在2局上一、二壘有人，從生涯150勝名投涌井秀章敲二壘安打，一棒送回第1分，帶動球隊4分攻勢；3局上又選保送，讓涌井秀章僅丟3局就掉6分退場。

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吳念庭指出，「最近有得分機會時比較消極，打不太出來，球隊也處於連敗狀況，有利用這兩天好好調整，很高興能在得點圈送回跑者。」

5局上，吳念庭又從高田孝一手中敲出安打，繼6月27日後再次單場雙安，總計3打數2安打1打點，打擊率升至2成72，得點圈打擊率回升至4成06，洋聯緊追賽前得點圈打擊率4成20的歐力士吉田正尚。

吳念庭。（資料照）

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