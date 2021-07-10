NBA》就是守不住太陽！ 名球評怒批公鹿是總決賽史上最笨球隊

公鹿在總冠軍賽處於0：2的落後劣勢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿在7戰4勝制總冠軍賽系列賽對戰太陽，取得0：2的落後劣勢，再輸一場就要被對手聽牌，現任ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）受訪時大肆批評公鹿主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）的調度，以及團隊防守不佳，更怒斥公鹿是「總冠軍賽史上最愚蠢的球隊。」

公鹿睽違47年闖進總冠軍賽，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）及時回歸，但他一人孤掌難鳴，第2戰還轟下42分，但前兩戰仍兵敗鳳凰城，現任ESPN球評柏金斯指出，公鹿擁有許多不安定的因素，總教練調度無法臨機應變，在防守端出現太多失誤，就算進攻打得出來，但也守不住。

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柏金斯也坦言，目前由保羅（Chris Paul）所率領的太陽隊，可能是總冠軍賽史上最年輕、球商最高的球隊，他認為公鹿必須要打得更簡單一點，不要太過於複雜化，這樣才能找到勝機。

此外，除了要守住太陽外線和擋拆配合外，字母哥的左右手米德爾頓（Khris Middleton）和J.哈勒戴（Jrue Holiday）的表現也左右著戰局。

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