晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》就是守不住太陽！ 名球評怒批公鹿是總決賽史上最笨球隊

2021/07/10 19:31

公鹿在總冠軍賽處於0：2的落後劣勢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿在7戰4勝制總冠軍賽系列賽對戰太陽，取得0：2的落後劣勢，再輸一場就要被對手聽牌，現任ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）受訪時大肆批評公鹿主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）的調度，以及團隊防守不佳，更怒斥公鹿是「總冠軍賽史上最愚蠢的球隊。」

公鹿睽違47年闖進總冠軍賽，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）及時回歸，但他一人孤掌難鳴，第2戰還轟下42分，但前兩戰仍兵敗鳳凰城，現任ESPN球評柏金斯指出，公鹿擁有許多不安定的因素，總教練調度無法臨機應變，在防守端出現太多失誤，就算進攻打得出來，但也守不住。

柏金斯也坦言，目前由保羅（Chris Paul）所率領的太陽隊，可能是總冠軍賽史上最年輕、球商最高的球隊，他認為公鹿必須要打得更簡單一點，不要太過於複雜化，這樣才能找到勝機。

此外，除了要守住太陽外線和擋拆配合外，字母哥的左右手米德爾頓（Khris Middleton）和J.哈勒戴（Jrue Holiday）的表現也左右著戰局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。