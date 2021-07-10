籃球》台中太陽首場校園網路見面會 汪蔚傑談T1與PLG關係

T1台中太陽舉行首場校園網路見面會。（台中太陽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣疫情處於警戒狀態，T1 League台中太陽隊仍積極展開校園活動，今第一站與中興大學籃球隊學生進行網路見面會，由總經理汪蔚傑、球員蘇奕晉與邱柏璋親自在線上進行一小時對談。

台中太陽因應疫情積極規劃相關球隊活動，首先安排八所台中大專院校的網路見面會，預計每週一場、每次至少會有一至兩名球員亮相。汪蔚傑表示，待解封後計畫全台中所有學校都會走透透，也會安排教練團甚至相關工作人員，直接在線上與球迷會談，讓大家更深入了解台中太陽籃球隊。

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汪蔚傑說：「我們希望台中太陽能與當地有更多的產業連結，甚至培養更多體育相關人才，從校園開始除了經營球迷，未來甚至可以有更多合作機會，找有能力、有熱情的人加入我們團隊。」

這場網路見面會由緯來體育台主播張暘擔任主持人，汪蔚傑與球員蘇奕晉、邱柏璋在線上與近30名的中興大學籃球隊學生交流，不僅暢聊球隊成立與經營理念，也共同討論正在熱烈進行的NBA總冠軍賽，過程相當輕鬆有趣，更拉近與球迷距離。

汪蔚傑提到組成台中太陽的契機，希望打造在地化、屬地性的臺中球隊，更強調T1聯盟與P. LEAGUE+的共存將會是良性競爭，有競爭才會有進步。

邱柏璋則談到自己從學生時代的主力球員，到進入職業隊後一度因沒有發揮空間，萌生想放棄念頭，但最終還是堅持下來，努力上進的激勵人心感想。

蘇奕晉則表示，首年目標設定在冠軍，但也強調要一步一步來，透過平常的訓練建立默契，將臺中太陽的球風打出來，也會將自己的經驗傳承給學弟，帶領球隊往好的方向前進。

邱柏璋則談到自己從學生時代的主力球員，到進入職業隊後一度因沒有發揮空間，萌生想放棄念頭，但最終還是堅持下來，努力上進的激勵人心感想。

蘇奕晉則表示，首年目標設定在冠軍，但也強調要一步一步來，透過平常的訓練建立默契，將臺中太陽的球風打出來，也會將自己的經驗傳承給學弟，帶領球隊往好的方向前進。

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