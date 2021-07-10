NBA》太陽克雷格MRI報告出爐 G3出賽仍成疑

克雷格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季總冠軍賽太陽火力全開，目前對陣公鹿處於2：0領先優勢。然而陣中的傷兵問題卻成隱憂，大前鋒薩利奇（Dario Saric）在首戰遭遇右膝前十字韌帶撕裂傷勢，無期限缺陣。替補要角克雷格（Torrey Craig）也在第二戰相繼傷退。今據記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，克雷格經核磁共振顯示沒有結構性損傷，目前列入逐日觀察名單。

克雷格G2在大前鋒薩利奇的缺陣下獲得了更多上場空間，不料卻在第三節尾聲與「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）膝蓋對撞，躺在地上遲遲無法起身，靠著隊友的攙扶才離場。

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若克雷格下一戰仍無法出賽，則將會由卡明斯基（Frank Kaminsky）和納迪爾（Abdel Nader）擔任重要輪替角色，以填補戰力缺口。

An MRI on the right knee of Suns F Torrey Craig revealed no structural damage, source tells ESPN. Craig injured knee in Game 2 on Thursday. His status on a return is day to day. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） July 9, 2021

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