NBA》太陽克雷格MRI報告出爐 G3出賽仍成疑

〔體育中心/綜合報導〕本季總冠軍賽太陽火力全開,目前對陣公鹿處於2:0領先優勢。然而陣中的傷兵問題卻成隱憂,大前鋒薩利奇(Dario Saric)在首戰遭遇右膝前十字韌帶撕裂傷勢,無期限缺陣。替補要角克雷格(Torrey Craig)也在第二戰相繼傷退。今據記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出,克雷格經核磁共振顯示沒有結構性損傷,目前列入逐日觀察名單。

克雷格G2在大前鋒薩利奇的缺陣下獲得了更多上場空間,不料卻在第三節尾聲與「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)膝蓋對撞,躺在地上遲遲無法起身,靠著隊友的攙扶才離場。

若克雷格下一戰仍無法出賽,則將會由卡明斯基(Frank Kaminsky)和納迪爾(Abdel Nader)擔任重要輪替角色,以填補戰力缺口。

