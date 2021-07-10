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日職》陽岱鋼翻版！ 巨人外野強打挨球吻右手骨折（影音）

2021/07/10 20:56

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人本季陷入傷兵潮，今天再傳壞消息，去年季後以4年8億日圓加盟的強打梶谷隆幸，今天與阪神之戰中被觸身球砸中，導致右手骨折，宛如陽岱鋼翻版，他的康復時間不明朗，有可能長時間離開球隊。

梶谷隆幸今天首局首打席在滿壘時，被25歲阪神先發左投伊藤將司的143公里速球砸中右手，雖然送回巨人的第2分，但梶谷第一時間痛到站不起來，表情痛苦地退場治療，由龜井善行上場代跑。

梶谷隆幸送往名醫院接受檢查後，確定為右手骨折，歸隊時間表不明，本季他曾因右大腿緊繃高掛免戰牌，如今又再度受傷，可能要休養一段時間。梶谷隆幸本季出賽60場，繳出4轟、22打點和打擊率2成82的成績。

梶谷隆幸。（取自產經新聞）

讀賣巨人本季飽受傷兵所苦，當家明星游擊手坂本勇人5月初曾因右手拇指骨折休養近1個月，而吉川尚輝也因觸身球導致手指骨折，洋砲姆斯（Eric Thames）初亮相就右腿阿基里斯腱撕裂，本季回歸幾近無望。

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