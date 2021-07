田徑》速食店工讀生跳進奧運 美國跳遠女將逐夢超勵志

柏克絲在美國田徑奧運資格賽的跳遠項目拿下第3名,為自己贏來為國出征東京奧運的門票。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕26歲的美國跳遠女將柏克絲(Quanesha Burks)終於一圓奧運美夢,她一路走來十分艱辛,9年前曾是速食店工讀生,邊唸書邊打工養活自己和家人,過去幾年又飽受傷勢和疫情所擾,如今她克服重重難關,如願踏上五環殿堂,勵志故事令人動容。

出身阿拉巴馬州奧索卡的柏克絲在成為職業跳遠運動員時,17歲在家鄉的速食店工作,所賺來的錢都來養活家人,儘管知道每兩週才能掙得100美元,錢少但上班十分開心,「當我在速食店上班時,我認為這是史上最棒的工作。」

柏克絲在高中時期發現同學利用體育競賽項目來爭取以全額獎學金的方式進入大學,而她也在朋友的鼓勵下去參加短跑和跳遠比賽,結果在2012年的USATF全國少年奧林匹克田徑錦標賽技驚四座,在三級跳項目拿下銅牌,隨即獲得阿拉巴馬大學的青睞,大學期間除了三級跳外,還有參加跳遠、100公尺短跑和接力賽,她曾經拿下過2015年NCAA室外和2016年室內跳遠冠軍,她也是阿拉巴馬州首位NCAA女子跳遠冠軍。

柏克絲近幾年的職業生涯十分不順遂,2018年世界室內田徑錦標賽只拿下第4名,隔年因祖父過世影響表現,無緣參加世界田徑錦標賽。雖然柏克絲在2020年2月贏得美國室內田徑賽跳遠冠軍,但世界田徑室內錦標賽因疫情取消,而她持續訓練備戰,不過今年2月因大腿骨頭挫傷,導致她長達11週不能跑步和跳躍。

而就在美國田徑奧運資格賽到來之前,她打破了專家的眼鏡,成功克服傷痛,可是前4輪的成績只能排在第6名,她在第五輪奮力跳出6.96公尺的佳績,躍居第3名,最終也為她贏來生涯首張奧運門票。

「這是一個漫長的旅程,一切都從一個在速食店工作的小女孩開始,而如今我已經站上了這裡。」柏克絲賽後受訪時說道。

