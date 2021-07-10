溫網》巴蒂三盤擊退普莉絲可娃 生涯首摘草地大滿貫金盃

世界球后巴蒂。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕溫網女單冠軍賽，澳洲25歲世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）今天以6：3、6（4）：7（7）、6：3，耗費1小時55分擊敗捷克29歲女將普莉絲可娃（Karolina Pliskova），巴蒂首度摘得溫網金盃，也是生涯第二座大滿貫女單冠軍。

巴蒂開賽強壓對手，連拿4局，而普莉絲可娃在第5局開始回神，兩度破了對手的發球局，但巴蒂在第9局連拿4分，仍以6：3拿下第一盤。次盤莉絲可娃在1：3的落後時，連拿3局超前，雖然巴蒂在第8局保發追平，兩人戰至搶七。普莉絲可娃在2：2時連拿4分，而且巴蒂發生關鍵雙發失誤，讓普莉絲可娃在搶七大戰以6：4拿下第二盤。

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決賽第三盤，巴蒂再度掌握戰局，連拿3局，雖然普莉絲可娃在第4局和第6局保發，但巴蒂拿下第7局，最後在第9局保發成功，以6：3摘得第三盤。巴蒂摘得生涯首座溫網女單冠軍。

這是巴蒂自2019年法網後，再度摘得大滿貫賽單打金盃。她也成為自2016年的小威廉絲（Serena Williams），再度有溫網女單頭號種子摘冠。

巴蒂成為澳洲退役名將古拉貢（Evonne Goolagong Cawley）後，史上第二位在溫網女單摘冠的澳洲選手。古拉貢曾在1971年、1980年摘得溫網女單冠軍，生涯摘得7座大滿貫賽單打冠軍。

世界球后巴蒂生涯首度摘得溫網女單冠軍。（路透）

世界球后巴蒂生涯首度摘得溫網女單冠軍。（路透）

捷克普莉絲可娃。（法新社）

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