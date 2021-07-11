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喬帥挑戰生涯第20座大滿貫金盃 今日賽事預告與轉播

2021/07/11 06:54

喬科維奇。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

溫布頓網球錦標賽今天來到男單決賽，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）要與首闖決賽的義大利好手貝雷特尼（Matteo Berrettini）來爭奪男單冠軍獎座。世界排名第9的貝雷特尼前役6：3、6：0、6（3）：7 （7）、6：4擊敗第14種子波蘭好手胡爾卡（Hubert Hurkacz），生涯首度闖進大滿貫賽男單冠軍賽，他在此之前溫網最佳成績是2年前的第4輪，大滿貫賽最佳成績是2年前美網4強。而喬帥已在溫網締造跨季20連勝，今天有機會追平男單最多20座大滿貫冠軍嗎？

今大聯盟有兩場轉播賽事，洋基對陣太空人，王牌柯爾（Gerrit Cole）對決名投葛蘭基（Zack Greinke）。柯爾近期狀況不佳，最近兩場先發8.1局狂失9分自責分，此役面對太空人能恢復手感嗎？天使對決水手，天使派出山度瓦（Patrick Sandoval）對決水手佛萊克森（Chris Flexen），日籍好手大谷翔平本場比賽能否再度賽擊出全壘打，突破極限呢？喜愛大聯盟的朋友千萬別錯過本場轉播囉！

今日職有三場賽事，樂天迎戰西武，雙方分別推出戰績5勝4敗、防禦率4.91的瀧中瞭太以及1勝3敗、防禦率4.04的洋投尼爾（Zach Neal）登板先發。前役西武靠著台灣好手吳念庭得點圈敲安，以6：2擊退樂天，今日有機會看到他與宋家豪同場對決嗎？

巨人對陣阪神，兩隊派出本季4勝5敗、防禦率3.41的西勇輝以及8勝3敗、防禦率2.71的髙橋優貴坐鎮先發。

日本火腿作客羅德，王柏融先前連續兩場沒有先發機會後，在前役第九局上場代打並選上保送。此役有機會看到「台灣大王」的驚奇演出嗎？喜愛日職的朋友記得鎖定轉播，為我國好手加油打氣!

溫網

19:45 男單決賽、混雙決賽 博斯網球台

MLB

07:00 洋基@太空人 華視、愛爾達體育1台

10:00 天使@水手 緯來體育、愛爾達體育2台

日職

12:00 西武@樂天 ELEVENSPORTS2

16:00 日本火腿@羅德 ELEVENSPORTS1

17:00 巨人@阪神 MOMO綜合台

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