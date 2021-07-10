日職》打完疫苗沒發燒食慾佳 陽岱鋼：平靜要回來了

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人推特）





〔體育中心／綜合報導〕效力讀賣巨人的旅日球星陽岱鋼今晚在個人臉書發文，自曝近日已經施打疫苗第一劑，向外界分享打完疫苗後的身體反應。

陽岱鋼今年和巨人5年合約進入最後一年，但至今都沒有機會在一軍出賽，也讓日本、台灣球迷都很關心他的近況。而陽岱鋼也會在臉書分享近況，今天PO文指出，近日施打疫苗第一劑，打針前也是會感到緊張，還好到推針的時候都還不會痛，注射完才開始慢慢刺痛，觀察大概20分鐘，沒有不舒服就回家休息了。

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陽岱鋼透露，第一天沒有特別不舒服，但是聲音有點要感冒的那種沙啞感覺。平常克制只吃一碗飯的食量突然又餓了，吃了兩次晚餐，只有想睡覺，沒有發燒。

而第二天正常上班，聲音持續沙啞，食慾好，精神還可以，一點想睡，也沒有發燒。而陽岱鋼沒有像多數人會覺得傷口痠痛到手舉不起來，頭暈沒力要貼牆，他第3天大概恢復正常體能了但食慾還是不錯，沒發燒。一直量體重

陽岱鋼補充，雖然不知道有沒有關係，但一個月前就開始聽醫生說要吃維他命C，接近一個禮拜的時候再加綜合維他命，打針當天到現在持續維他命C+綜合+大量喝水目前感覺自己的狀況是比較輕微的，他也希望這樣的分享能為大家帶來幫助。

陽岱鋼最後提醒，最重要還是規律生活，均衡飲食運動，可以增強免疫系統增強，還有重要的是大家體質都不一樣，有任何問題要找專業的醫師，「我覺得～這麼多不好的事情一直發生，應該表示平靜要回來了。」陽岱鋼說道。

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