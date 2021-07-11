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MLB》為接飛球受嚴重腿傷 勇士明星主砲得靠車子運送退場（影音）

2021/07/11 07:30

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），今日在比賽中為接奇澤姆（Jazz Chisholm）的右外野飛球，導致右腳明顯受傷，無法自行退場，最終得靠球團工作人員駕駛車子，並攙扶他將他給運送到休息室。

事情發生在第5局下半，一出局奇澤姆從佛里德（Max Fried）手中敲出一支右外野方向的深遠飛球，阿庫尼亞在跑了很長的一段距離後，於警戒區前躍起但未能順利接殺，隨後便以一個奇怪的姿勢跌倒在地無法起身。奇澤姆見狀直接從一壘奔回本壘，形成一支場內陽春全壘打，將比數追到3：5落後。

阿庫尼亞在經過訓練人員的照料後，想辦法自行起身並一跛一跛地往休息室邁進，不過由於疼痛難耐，阿庫尼亞仍痛倒在地，最終還是得依靠車子載他退場，而鏡頭也照到阿庫尼亞臉上的表情以及肢體語言顯得相當沮喪，隊友也很擔心這位好手的傷情。

勇士球團尚未宣布阿庫尼亞傷病的後續細節，這位23歲的年輕好手，本季繳出24轟、52分打點、2成81打擊率，跑出16次盜壘，攻擊指數0.985的優異成績，是粉絲票選的國聯明星賽先發。

阿庫尼亞坐在地上，肢體動作明顯沮喪不已。（USA TODAY Sports）

阿庫尼亞一開始還能自行行走。（USA TODAY Sports）

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