MLB》「怎能不選他？」官網預測大谷翔平全壘打大賽奪冠

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟本屆的全明星周於洛磯主場重新舉辦，其中最受矚目的莫過於在山上舉行的全壘打大賽，官網利奇（Will Leitch）也特地撰文預測誰將會是本屆的冠軍得主。

利奇引言指出，儘管藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）沒有參賽，而他認為應該每年都要出戰的洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）亦沒有參賽，但本屆的全壘打大賽依舊是個相當了不起，觀眾一定得看的重要比賽。

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利奇做出本屆全壘打大賽的預測排名，其中第一名就是大谷翔平，後續依序為大都會隊的阿隆索（Pete Alonso）、遊騎兵隊的蓋洛（Joey Gallo）、運動家隊的歐森（Matt Olson）、國民隊的索托（Juan Soto）、地主洛磯隊的史托利（Trevor Story）、金鶯隊的曼西尼（Trey Mancini），最後是皇家隊的培瑞茲（Salvador Perez）。

利奇在文中發問，現在有誰能夠與大谷翔平競爭？並直言大谷翔平有機會成為近20年來，第一個轟出超過60發全壘打的球員，而且他基本上是球界漫長歷史中最令人興奮的事情。此外大谷翔平很有可能在參加全壘打大賽的隔天投球，儘管沒有人能知道大谷翔平這樣的表現能持續多久，但他認為沒理由不希望大谷翔平這樣的表現能夠持續越久越好，最後利奇表示，怎麼可能不預測大谷翔平為全壘打大賽的第一名呢？

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