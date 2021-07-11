MLB》達比修有無緣對決大谷翔平 明星賽將無太空人球員

達比修有退出明星賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有因傷確定退出明星賽，也無緣同場對決大谷翔平。

大聯盟今公布7名因傷無法參加明星賽的球員，包括達比修有、道奇外野手貝茲（Mookie Betts）、太空人外野手布蘭特利（Michael Brantley）、內野手艾圖維（José Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）、大都會王牌德葛隆（Jacob deGrom）以及巨人捕手波西（Buster Posey）。

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另外巨人高斯曼（Kevin Gausman）以及釀酒人伍德魯夫（Brandon Woodruff）由於台灣時間週一的比賽會登板先發，因此週三的明星賽不會上場。而太空人後援投手普瑞斯利（Ryan Pressly）則因陪產假也不會出賽，因此在作弊案爆發的第一個明星賽，太空人將不會有球員參與這場仲夏夜盛宴。

聯盟隨後也宣布10位遞補進明星賽的選手，美聯包括白襪游擊手安德森（ Tim Anderson）、運動家投手巴西特（Chris Bassitt）、皇家二壘手梅瑞菲德（Whit Merrifield）以及光芒游擊手溫鐸（Joey Wendle）。

國聯部分則有紅雀老將莫里納（Yadier Molina，但他因腳傷需要休息選擇不參加）、道奇三壘手透納（Justin Turner）、投手畢爾勒（Walker Buehler）、國民王牌薛哲（Max Scherzer）、大都會投手沃克（Taijuan Walker）以及釀酒人投手佩洛塔（Freddy Peralta）。

《運動畫刊》指出，此次有高達40名選手為首度入選明星賽，也是連三年明星賽都至少有30位球員迎來初體驗。

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