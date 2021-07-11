晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》達比修有無緣對決大谷翔平 明星賽將無太空人球員

2021/07/11 08:06

達比修有退出明星賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有因傷確定退出明星賽，也無緣同場對決大谷翔平。

大聯盟今公布7名因傷無法參加明星賽的球員，包括達比修有、道奇外野手貝茲（Mookie Betts）、太空人外野手布蘭特利（Michael Brantley）、內野手艾圖維（José Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）、大都會王牌德葛隆（Jacob deGrom）以及巨人捕手波西（Buster Posey）。

另外巨人高斯曼（Kevin Gausman）以及釀酒人伍德魯夫（Brandon Woodruff）由於台灣時間週一的比賽會登板先發，因此週三的明星賽不會上場。而太空人後援投手普瑞斯利（Ryan Pressly）則因陪產假也不會出賽，因此在作弊案爆發的第一個明星賽，太空人將不會有球員參與這場仲夏夜盛宴。

聯盟隨後也宣布10位遞補進明星賽的選手，美聯包括白襪游擊手安德森（ Tim Anderson）、運動家投手巴西特（Chris Bassitt）、皇家二壘手梅瑞菲德（Whit Merrifield）以及光芒游擊手溫鐸（Joey Wendle）。

國聯部分則有紅雀老將莫里納（Yadier Molina，但他因腳傷需要休息選擇不參加）、道奇三壘手透納（Justin Turner）、投手畢爾勒（Walker Buehler）、國民王牌薛哲（Max Scherzer）、大都會投手沃克（Taijuan Walker）以及釀酒人投手佩洛塔（Freddy Peralta）。

《運動畫刊》指出，此次有高達40名選手為首度入選明星賽，也是連三年明星賽都至少有30位球員迎來初體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。